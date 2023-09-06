Магнитные бури 6 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 6 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 6 сентября
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до нестабильного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М2,09. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,09 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 6 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 30.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие физические или умственные нагрузки.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.