Магнитные бури 6 сентября: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 6 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 6 сентября

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М2,09. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,09 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 6 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 30.

Магнитные бури 6 — 16 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

употреблять алкоголь;

жирную пищу;

кофе и крепкий черный чай;

не стоит перегружать организм в этот период,

не нужно делать какие-либо серьезные дела;

устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.