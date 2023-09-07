Магнітні бурі 7 вересня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 7 вересня, значних магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 7 вересня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,26. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,26 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 7 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 19

Магнітні бурі 7-9 вересня. Фото: Мeteoagent

Які симптоми магнітних бур у метеозалежних

Магнітні бурі найчастіше впливають на метеозалежних та людей поважного віку, вагітних жінок та осіб із хронічними хворобами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення;

головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі;

біль у спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

висока температура;

безсоння;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

Також ми повідомляли, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.