Магнитные бури 4 июля, какие симптомы

Девушка чувствует головную боль. Фото: Google

Во вторник, 4 июля, существенных магнитных бур не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 4 июля

Сообщается, что во вторник, 4 июля геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С, одна вспышка класса М1,3 и одна вспышка класса Х1,08. Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 4 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 54.

Магнитные бури 4-7 июля. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури

Головная боль, головокружение, приступы мигрени.

Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.

Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.

Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.

Бессонница или повышенная сонливость.

Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.

Обострение психических и психологических проблем.

Обострение хронических болезней.

Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, нужно всегда иметь с собой лекарство против головных болей. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля — средней.