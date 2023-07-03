Магнітні бурі 3 липня, які симптоми

Магнітні бурі 3 липня: що чекає на українців сьогодні
У понеділок, 3 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 3 липня
Повідомляється, що у понеділок, 3 липня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні.
"За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 3 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 51.
Симптоми впливу магнітної бурі
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.
Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.
Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.