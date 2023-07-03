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Магнітні бурі 3 липня: що чекає на українців сьогодні

3 липня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 3 липня, які симптоми
Спалахи на Сонці. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У понеділок, 3 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 3 липня

Повідомляється, що у понеділок, 3 липня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

"За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 3-6 липня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 3 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 51.

Симптоми впливу магнітної бурі 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.

Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.

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