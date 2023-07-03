Магнітні бурі 3 липня, які симптоми

Спалахи на Сонці. Фото: depositphotos.com

У понеділок, 3 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Повідомляється, що у понеділок, 3 липня, геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

"За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 3-6 липня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 3 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 51.

Симптоми впливу магнітної бурі

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Медики радять відмовитися від фізичних навантажень, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.

Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.