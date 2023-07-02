Магнітні бурі 2 липня: симптоми та наслідки

Спалахи на Сонці. Фото: depositphotos.com

Кількаденна магнітна буря продовжується й сьогодні, 2 липня. Це останній день значної сонячної активності, який оцінюється як слабкий.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 2 липня

Так, тривала магнітна буря сьогодні оцінюється в три бали. Це може мати значний вплив на стан здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей із хронічними хворобами та людей поважного віку.

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — розповіли астросиноптики.

Погода на Сонці на 2 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 43.

Магнітні бурі 1-3 липня. Фото: Мeteoagent

Як уникнути впливу магнітних бурь

Під час магнітних бурь лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю.

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води.

Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.