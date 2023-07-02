Магнитные бури 2 июля: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце. Фото: depositphotos.com

Несколькодневная магнитная буря продолжается и сегодня, 2 июля. Это последний день значной солнечной активности, который оценивается как слабый.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 2 июля

Так, длительная магнитная буря сегодня оценивается в три балла. Это может оказать значительное влияние на состояние здоровья и самочувствие метеозависимых, людей с хроническими болезнями и людей преклонного возраста.

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — рассказали астросиноптики.

Погода на Солнце на 2 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 43.

Магнитные бури 1-3 июля. Фото: Мeteoagent

Как избежать воздействия магнитных бурь

Во время магнитных бурь врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды.

Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.