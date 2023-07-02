Магнитные бури 2 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 2 июля: что ждет украинцев сегодня
Несколькодневная магнитная буря продолжается и сегодня, 2 июля. Это последний день значной солнечной активности, который оценивается как слабый.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 2 июля
Так, длительная магнитная буря сегодня оценивается в три балла. Это может оказать значительное влияние на состояние здоровья и самочувствие метеозависимых, людей с хроническими болезнями и людей преклонного возраста.
"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — рассказали астросиноптики.
Погода на Солнце на 2 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 43.
Как избежать воздействия магнитных бурь
Во время магнитных бурь врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.
Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды.
Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.
Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.
Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.