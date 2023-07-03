Магнитные бури 3 июля, какие симптомы

Вспышки на Солнце. Фото: depositphotos.com

В понедельник, 3 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 3 июля

Сообщается, что в понедельник, 3 июля геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

"За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,09. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,09 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 3-6 июля. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 3 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 51.

Симптомы воздействия магнитной бури

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля – средней.