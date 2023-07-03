Магнитные бури 3 июля, какие симптомы

Магнитные бури 3 июля: что ждет украинцев сегодня
В понедельник, 3 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 3 июля
Сообщается, что в понедельник, 3 июля геомагнитное поле будет на спокойном уровне.
"За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,09. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,09 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 3 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 51.
Симптомы воздействия магнитной бури
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Медики советуют отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя и энергетических напитков, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.
Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.
Сообщается, что первая двухдневная магнитная буря в июле ожидается 5 и 6 июля. Отмечается, что солнечная активность 5 июля будет слабой, а 6 июля – средней.