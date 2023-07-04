Магнітні бурі 4 липня, які симптоми

Дівчина відчуває головний біль. Фото: Google

У вівторок, 4 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 4 липня

Повідомляється, що у вівторок, 4 липня, геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С, один спалах класу М1,3 та один спалах класу Х1,08. Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 4 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 54.

Магнітні бурі 4-7 липня. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітної бурі

Головний біль, запаморочення, напади мігрені.

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму.

Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення.

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія.

Безсоння чи підвищена сонливість.

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність.

Загострення психічних та психологічних проблем.

Загострення хронічних захворювань.

Біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Медики радять дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед, треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.

Повідомляється, що перша дводенна магнітна буря в липні очікується 5 і 6 липня. Зазначається, що сонячна активність 5 липня буде слабкою, а 6 липня — середньою.