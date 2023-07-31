Магнитные бури 31 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 31 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 31 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 31 июля
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до неустойчивого уровня.
"За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,87. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,87 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 31 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 52.
Негативное влияние на здоровье людей
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.