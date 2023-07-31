Магнітні бурі 31 липня: симптоми та наслідк

Магнітні бурі 31 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 31 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 31 липня
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестійкого рівня.
"За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,87. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,87 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 31 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 52.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.