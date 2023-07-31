Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 31 липня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 31 липня: що чекає на українців сьогодні

31 липня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 31 липня: симптоми та наслідк
Чоловік страждає на головнй біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 31 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 31 липня

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестійкого рівня. 

"За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,87. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,87 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 31 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 52.

Негативний вплив на здоров'я людей 

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

  • тримати при собі аптечку з необхідними ліками;  
  • запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
  • вести здоровий спосіб життя;
  • правильно харчуватися;
  • регулярно займатися фізичними вправами; 
  • відпочивати належним чином; 
  • використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
  • застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз