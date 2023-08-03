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Магнитные бури 3 августа: что ждет украинцев сегодня

3 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 3 августа: как бороться с последствиями
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 3 августа, ожидается незначительная магнитная буря. Эксперты оценивают ее в три балла, прогнозируя слабый солнечный шторм.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 3 августа

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,44. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,44 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Также сегодня есть большая вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 3 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 53.
Магнитные бури 2 — 4 августа. Фото: Meteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Если у вас ухудшается самочувствие, в частности вы испытываете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
  • Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
  • Помните о достаточном потреблении воды.
  • Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
  • Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.
  • Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Девушка чувствует недомогание из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

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