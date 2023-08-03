Магнитные бури сегодня, 3 августа: как бороться с последствиями

Магнитные бури 3 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 3 августа, ожидается незначительная магнитная буря. Эксперты оценивают ее в три балла, прогнозируя слабый солнечный шторм.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 3 августа
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,44. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,44 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Также сегодня есть большая вероятность вспышек класса М.
Погода на Солнце на 3 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 53.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Если у вас ухудшается самочувствие, в частности вы испытываете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
- Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
- Помните о достаточном потреблении воды.
- Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
- Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.
- Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.