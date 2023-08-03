Магнітні бурі сьогодні, 3 серпня: як боротися з наслідками

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сьогодні, 3 серпня, очікується незначна магнітна буря. Експерти оцінюють її в три бали, прогнозуючи слабкий сонячний шторм.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 3 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,44. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,44 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Також сьогодні є велика ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 3 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 53.

Магнітні бурі 2 — 4 серпня. Фото: Meteoagent

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.

Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.

Пам'ятайте про достатнє споживання води.

Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.

Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.

Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.

Дівчина нездужає через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.