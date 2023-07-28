Магнитные бури 28 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 28 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 28 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 28 июля
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло тринадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М2,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,06 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 28 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 58.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.