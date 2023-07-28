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Магнитные бури 28 июля: что ждет украинцев сегодня

28 июля 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 28 июля: симптомы и последствия
Мужчина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 28 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло тринадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М2,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,06 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 28 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 58.
Магнитные бури 28 — 30 июля. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

  • держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами;
  • запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
  • вести здоровый образ жизни;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • отдыхать должным образом;
  • использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
  • применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

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