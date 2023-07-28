Магнитные бури 28 июля: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 28 июля

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло тринадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М2,06. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,06 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 28 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 58.

Магнитные бури 28 — 30 июля. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами;

запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;

вести здоровый образ жизни;

правильно питаться;

регулярно заниматься физическими упражнениями;

отдыхать должным образом;

использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;

применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.