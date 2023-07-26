Вчені попередили про найпотужнішу магнітну бурю в липні: коли очікувати піку

Жінка з мігренню. Фото: google.com

Сьогодні, 26 липня, Землю накрила найпотужніша магнітна буря в цьому місяці. Пік очікується у вечірній час.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

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Магнітна буря

Потужність магнітної бурі коливатиметься від 3 до 4 балів.

Фахівці попереджають, що люди можуть відчувати апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. За їхніми словами, у метеозалежних може збільшуватися схильність до утворення тромбів, а також підвищитися артеріальний тиск та посилитися мігрень.

Сьогодні ввечері краще відмовитися від фізичних навантажень. Приділіть час для відпочинку та пийте багато води.

Нагадаємо, сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

Також ми писали, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.