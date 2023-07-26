Ученые предупредили о самой мощной магнитной буре в июле: когда ожидать пика

Женщина с мигренью. Фото: google.com

Сегодня, 26 июля, Землю накрыла самая мощная магнитная буря в этом месяце. Пик ожидается вечером.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

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Мощность магнитной бури будет колебаться от 3 до 4 баллов.

Специалисты предупреждают, что люди могут ощущать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. По их словам, у метеозависимых может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень.

Сегодня вечером лучше отказаться от физических нагрузок. Уделите время для отдыха и пейте много воды.

Напомним, сегодня существует очень много причин, по которым организм человека достаточно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

Также мы писали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.