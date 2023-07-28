Магнітні бурі 28 липня: симптоми та наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 28 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 28 липня

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися тринадцять спалахів класу С та один спалах класу М2,06.Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,06 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 28 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 58.

Магнітні бурі 28 — 30 липня. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.