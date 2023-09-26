Магнитные бури в сентябре 26.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 26 сентября: что ждет украинцев сегодня
В ближайшие три дня с 26 по 28 сентября Землю накроет мощная магнитная буря. У метеозависимых людей в этот период возможно ухудшение самочувствия и сбои в работе электротехники.
Об этом сообщает Центр прогноза космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Магнитные бури 26 сентября
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, сильная магнитная буря начнется 26 сентября и закончится 28 сентября.
26 сентября она достигнет пика, а затем мощность бури начнет снижаться.
По данным сайта Meteoprog, во вторник магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М1,01. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,01 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 26 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 79.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не следует перегружать организм в этот период;
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие умственные нагрузки.
К концу сентября Землю ждет еще одна небольшая магнитная буря, которая ожидается 29 сентября. В нормальное состояние магнитосфера вернется 30 сентября.
Напомним, в период с 26 по 28 сентября лучше отказаться от нагрузок и пить больше воды.
Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.