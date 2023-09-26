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Магнітні бурі 26 вересня: що чекає на українців сьогодні

26 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 26.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У наближчі три дні з 26 по 28 вересня Землю накриє потужна магнітна буря. У метеозалежних людей у цей період можливе погіршення самопочуття та збої у роботі електротехніки.

Про це повідомляє Центр прогнозу космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

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Магнітні бурі 26 вересня

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, сильна магнітна буря розпочнеться 26 вересня та закінчиться 28 вересня.

26 вересня вона досягне піку, а потім потужність бурі почне знижуватись.

За даними сайту Meteoprog, у вівторок магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

"За останню добу на Сонці відбулися одинадцять спалахів класу С та один спалах класу М1,01. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,01 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Магнітна буря 26 вересня

Сонячна активність на 26 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 79.
Магнітні бурі 26 - 30 вересня
Магнітні бурі 26 — 30 вересня. Фото: Мeteoagent

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період;
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі розумові навантаження.
Жінка страждає від головного болю
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

До кінця вересня на Землю чекає ще одна невелика магнітна буря, яка очікується 29 вересня. У нормальний стан магнітосфера повернеться 30 вересня.

Нагадаємо, в період з 26 по 28 вересня краще відмовитися від навантажень і пити більше води.

Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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