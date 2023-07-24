Магнитные бури 24 июля: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 24 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 24 июля

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,95. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 24 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 36.

Магнитные бури за 24 — 28 июля. Фото: Мeteoagent

Воздействие на здоровье людей

Больше изменения погоды сказываются на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — при резком изменении погоды может возникнуть сильный спазм сосудов, который может повлечь за собой не только гипертонический криз, но и инфаркт миокарда или ишемический инсульт.

Метеорологические головные боли ощущаются как резкие болевые ощущения в висках или затылке. Они похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.