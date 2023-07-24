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Магнітні бурі 24 липня: що чекає на українців сьогодні

24 липня 2023 04:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 24 липня: симптоми та наслідки
Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Cьогодні, 24 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 24 липня

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,95. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 24 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 36.
Магнітні бурі за 24 — 28 липня. Фото: Мeteoagent

Вплив на здоров'я людей

Найбільше зміни погоди позначаються на самопочутті людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями — при різкій зміні погоди може виникнути сильний спазм судин, який може спричинити за собою не тільки гіпертонічний криз, але і інфаркт міокарда або ішемічний інсульт.

Метеорологічні головні болі відчуваються як різкі больові відчуття в скронях або потилиці. Вони схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.

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