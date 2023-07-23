Магнітні бурі 23 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 23 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 23 липня

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один спалах класу М3,19. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,19 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 23 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 46.

Магнітні бурі за 23 — 27 липня. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

апатія,

тривога,

дратівливість,

невизначеність у прийнятті рішень,

може збільшитись ризик утворення тромбів,

підвищитись артеріальний тиск,

посилитися мігрень,

головний біль.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.