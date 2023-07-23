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Магнітні бурі 23 липня: що чекає на українців сьогодні

23 липня 2023 04:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 23 липня: симптоми та наслідки
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 23 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 23 липня

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один спалах класу М3,19. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,19 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 23 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 46.
Магнітні бурі за 23 — 27 липня. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

  • апатія,
  • тривога,
  • дратівливість,
  • невизначеність у прийнятті рішень,
  • може збільшитись ризик утворення тромбів,
  • підвищитись артеріальний тиск,
  • посилитися мігрень,
  • головний біль.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.

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