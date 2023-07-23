Магнитные бури 23 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 23 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 23 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 23 июля
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна вспышка класса М3,19. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,19 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 23 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 46.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:
- апатия,
- тревога,
- раздражительность,
- неопределенность в принятии решений,
- может увеличиться риск образования тромбов,
- повыситься артериальное давление,
- усилиться мигрень,
- головная боль.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут испытывать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.