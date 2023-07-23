Магнитные бури 23 июля: симптомы и последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 23 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 23 июля

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна вспышка класса М3,19. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,19 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 23 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 46.

Магнитные бури за 23 — 27 июля. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

апатия,

тревога,

раздражительность,

неопределенность в принятии решений,

может увеличиться риск образования тромбов,

повыситься артериальное давление,

усилиться мигрень,

головная боль.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут испытывать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.