Мужчина страдает головной болью. Фото: Google

В четверг, 22 июня, магнитной бури ждать не стоит. Предполагается, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 22 июня

Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошли двенадцать вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,11.

Считается, что вспышки X-класса самые мощные, но они случаются нечасто.

"В случае если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 22 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 63.

Магнитные бури 21-24 июня. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

апатия,

тревога,

раздражительность,

неопределенность в принятии решений,

может увеличиться риск образования тромбов,

повыситься артериальное давление,

усилиться мигрень,

головная боль.

Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.