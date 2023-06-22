Магнитные бури 22 июня: что ждет украинцев сегодня
В четверг, 22 июня, магнитной бури ждать не стоит. Предполагается, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 22 июня
Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошли двенадцать вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,11.
Считается, что вспышки X-класса самые мощные, но они случаются нечасто.
"В случае если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 22 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 63.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:
- апатия,
- тревога,
- раздражительность,
- неопределенность в принятии решений,
- может увеличиться риск образования тромбов,
- повыситься артериальное давление,
- усилиться мигрень,
- головная боль.
Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.