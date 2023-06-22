Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 22 июня: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 22 июня: что ждет украинцев сегодня

22 июня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 22 июня
Мужчина страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В четверг, 22 июня, магнитной бури ждать не стоит. Предполагается, что геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

Об этом сообщает Мeteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 июня

Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошли двенадцать вспышек класса С, две вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,11.

Считается, что вспышки X-класса самые мощные, но они случаются нечасто.

"В случае если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 22 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 63.
Магнитные бури 21-24 июня. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

  • апатия,
  • тревога,
  • раздражительность,
  • неопределенность в принятии решений,
  • может увеличиться риск образования тромбов,
  • повыситься артериальное давление,
  • усилиться мигрень,
  • головная боль.

Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас