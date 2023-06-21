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Магнітні бурі 21 червня: що чекає на українців сьогодні

21 червня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 21 червня
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У середу, 21 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,83. Спалах М1,83 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Сонячна активність на 21 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям – 74.
Магнітні бурі 20-23 червня. Фото: Мeteoagent

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період,
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа. 

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