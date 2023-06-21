Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

У середу, 21 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 21 червня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,83. Спалах М1,83 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 21 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям – 74.

Магнітні бурі 20-23 червня. Фото: Мeteoagent

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь;

жирну їжу;

каву та міцний чорний чай;

не варто перевантажувати організм у цей період,

не потрібно робити якісь серйозні справи;

влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа.