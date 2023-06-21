Магнітні бурі 21 червня: що чекає на українців сьогодні
У середу, 21 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Магнітні бурі 21 червня
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,83. Спалах М1,83 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 21 червня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 40%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям – 74.
Що не варто робити під час магнітної бурі
Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:
- вживати алкоголь;
- жирну їжу;
- каву та міцний чорний чай;
- не варто перевантажувати організм у цей період,
- не потрібно робити якісь серйозні справи;
- влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.
Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа.