Магнитные бури 21 июня: что ждет украинцев сегодня
В среду, 21 июня, существенную магнитную бурю ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 21 июня
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,83. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 21 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 74.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие физические или умственные нагрузки.
Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.