Девушка страдает головной болью. Фото: Google

В среду, 21 июня, существенную магнитную бурю ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Мeteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 июня

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,83. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 21 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 74.

Магнитные бури 20-23 июня. Фото: Мeteoagent

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

употреблять алкоголь;

жирную пищу;

кофе и крепкий черный чай;

не стоит перегружать организм в этот период,

не нужно делать какие-либо серьезные дела;

устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.