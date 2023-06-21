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Магнитные бури 21 июня: что ждет украинцев сегодня

21 июня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 21 июня
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В среду, 21 июня, существенную магнитную бурю ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойным до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,83. Вспышка М1,83 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 21 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 74.
Магнитные бури 20-23 июня. Фото: Мeteoagent

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

  • употреблять алкоголь;
  • жирную пищу;
  • кофе и крепкий черный чай;
  • не стоит перегружать организм в этот период,
  • не нужно делать какие-либо серьезные дела;
  • устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, сильные геомагнитные колебания завершились. Радует только одно — после этого сверхсложного периода магнитных бурь не будет до конца первого месяца лета.

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