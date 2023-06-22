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Магнітні бурі 22 червня: що чекає на українців сьогодні

22 червня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 22 червня
Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У четвер, 22 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Передбачається, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. 

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 22 червня

Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці відбулися дванадцять спалахів класу С, два спалахи класу М та один спалах класу Х1,11. 

Вважається, що спалахи X-класу — найпотужніші, але вони трапляються нечасто.

"У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми", — йдеться в повідомленні. 

Сонячна активність на 22 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 63.
Магнітні бурі 21-24 червня. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

  • апатія,
  • тривога,
  • дратівливість,
  • невизначеність у прийнятті рішень,
  • може збільшитись ризик утворення тромбів,
  • підвищитись артеріальний тиск,
  • посилитися мігрень,
  • головний біль.

Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа. 

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