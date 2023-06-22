Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google

У четвер, 22 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Передбачається, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 22 червня

Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці відбулися дванадцять спалахів класу С, два спалахи класу М та один спалах класу Х1,11.

Вважається, що спалахи X-класу — найпотужніші, але вони трапляються нечасто.

"У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 22 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 63.

Магнітні бурі 21-24 червня. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

апатія,

тривога,

дратівливість,

невизначеність у прийнятті рішень,

може збільшитись ризик утворення тромбів,

підвищитись артеріальний тиск,

посилитися мігрень,

головний біль.

Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа.