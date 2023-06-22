Магнітні бурі 22 червня: що чекає на українців сьогодні
У четвер, 22 червня, суттєвої магнітної бурі чекати не варто. Передбачається, що геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Магнітні бурі 22 червня
Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці відбулися дванадцять спалахів класу С, два спалахи класу М та один спалах класу Х1,11.
Вважається, що спалахи X-класу — найпотужніші, але вони трапляються нечасто.
"У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 22 червня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 63.
Як впливає магнітна буря на організм людини
Експерти попереджають, що людей можуть накрити:
- апатія,
- тривога,
- дратівливість,
- невизначеність у прийнятті рішень,
- може збільшитись ризик утворення тромбів,
- підвищитись артеріальний тиск,
- посилитися мігрень,
- головний біль.
Нагадаємо, сильні геомагнітні коливання завершилися. Радує тільки одне — після цього надскладного періоду магнітних бур не буде до кінця першого місяця літа.