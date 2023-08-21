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Магнитные бури 21 августа: что ждет украинцев сегодня

21 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 21 августа: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 21 августа, ожидается незначительная магнитная буря. За сутки наблюдалась низкая солнечная активность, ожидается слабый солнечный шторм.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 21 августа

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,73. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. Также на Солнце есть вероятность вспышек М-класса, магнитная буря оценивается в три балла.

Солнечная активность на 21 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 26.
Прогноз магнитных бурь на 21–23 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на метеозависимых

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • высокая температура;
  • бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы сообщали, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

Добавим, что головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.

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