Магнітні бурі 21 серпня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 серпня, очікується незначна магнітна буря. Упродовж доби спостерігалась низька сонячна активність, очікується слабкий сонячний шторм.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 21 серпня

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,73. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. Також на Сонці є ймовірність спалахів М-класу, магнітна буря оцінюється в три бали.

Сонячна активність на 21 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 26.

Прогноз магнітних бур на 21-23 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі впливають на метеозалежних

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення;

головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі;

біль у спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

висока температура;

безсоння;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми повідомляли, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

Додамо, що головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.