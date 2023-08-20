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Україну 20 серпня накриє потужна магнітна буря: як з нею впоратися

20 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 20 серпня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 20 серпня, Україну накриє потужна магнітна буря. Їі оцінюють у 5 балів. Тому метеозалежним людям в цей час варто подбати про своє здоров'я.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. 

Також повідомляється, що протягом доби сонячна активність була на помірному рівні.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,84. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні. 

Прогноз магнітних бур на 20 — 26 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Сонячна активність на 20 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 36.

Можливі такі симптоми магнітної бурі:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота і блювота;
  • біль у спині та попереку;
  • ломота кісток;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • висока температура;
  • прискорений пульс;
  • безсоння;
  • загострення хронічних хвороб.

Щоб вберегтися від негативного впливу магнітних бур та полегшити самопочуття кардіологи радять:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

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