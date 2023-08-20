Магнитные бури 20 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 августа, Украину накроет мощная магнитная буря. Ее оценивают в 5 баллов. Поэтому метеозависимым людям в это время следует позаботиться о своем здоровье.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 20 августа

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Также сообщается, что в течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,84. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 20 — 26 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 20 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 36.

Возможны следующие симптомы магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

боль в спине и пояснице;

ломота костей;

повышенное АД;

высокая температура;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

заранее позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.