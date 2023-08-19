Магнітні бурі 19 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 19 серпня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 19 серпня
"За останню добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,2. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.
Зазначається, що сьогодні магнітне не поле навколо Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.
Сонячна активність на 19 серпня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 50.
Як підготуватися до магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі, викликані змінами в сонячній активності й магнітному полі Землі, можуть впливати на стан здоров'я та самопочуття осіб, чутливих до метеопроявів.
Тож якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:
- Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
- Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
- Пам'ятайте про достатнє споживання води.
- Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
- Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.