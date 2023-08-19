Магнітні бурі 19 серпня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сьогодні, 19 серпня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 19 серпня

"За останню добу на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,2. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне не поле навколо Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 19 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 50.

Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як підготуватися до магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі, викликані змінами в сонячній активності й магнітному полі Землі, можуть впливати на стан здоров'я та самопочуття осіб, чутливих до метеопроявів.

Тож якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.

Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.

Пам'ятайте про достатнє споживання води.

Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.

Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.

Чоловік страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.