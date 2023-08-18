Магнітні бурі 18 серпня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сьогодні, 18 серпня, значних магнітних бур не передбачається. За добу сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 18 серпня

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,63. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле навколо Землі буде від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Також 20 серпня очікується магнітна буря середнього рівня, що оцінюється в чотири бали.

Сонячна активність на 18 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 39.

Прогноз магнітних бур на 18-20 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як підготуватися до магнітних бур метеозалежним

Магнітні бури, спричинені змінами в сонячній активності та магнітному полі Землі, можуть впливати на стан здоров'я та самопочуття метеозалежних людей. Тому вони можуть відчувати головний біль, розлади сну, роздратованість та інші симптоми.

Щоб підготуватися до магнітних бур та зменшити їх вплив на себе, слід дотримуватися таких рекомендацій:

здоровий спосіб життя : заняття спортом, збалансована дієта та регулярний сон можуть полегшити вплив магнітних бур на ваш організм. Корисними також будуть заняття з медитації або йоги;

: заняття спортом, збалансована дієта та регулярний сон можуть полегшити вплив магнітних бур на ваш організм. Корисними також будуть заняття з медитації або йоги; лікарські засоби та трав'яні чаї : якщо під час магнітних бур ви відчуваєте погіршення самопочуття, то підготуйтеся до цього, запасаючись лікарськими засобами для полегшення головного болю, чи трав'янистим чаєм, що допоможе розслабитись та відпочити;

: якщо під час магнітних бур ви відчуваєте погіршення самопочуття, то підготуйтеся до цього, запасаючись лікарськими засобами для полегшення головного болю, чи трав'янистим чаєм, що допоможе розслабитись та відпочити; водний баланс: достатнє споживання води може допомогти зменшити симптоми, такі як головний біль та роздратованість.

Однак якщо симптоми пов'язані з магнітними бурями сильно дошкуляють, краще не нехтувати своїм здоров'ям та звернутися до лікаря.

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.