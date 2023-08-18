Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 18 августа: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 18 августа: что ждет украинцев сегодня

18 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 18 августа: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 18 августа, значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 18 августа

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,63. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Сегодня магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Также 20 августа ожидается магнитная буря среднего уровня, которая оценивается в четыре балла.

Солнечная активность на 18 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 39.
Прогноз магнитных бурь 18-20 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как подготовиться к магнитным бурям метеозависимым

Магнитные бури, вызванные изменениями в солнечной активности и магнитном поле Земли, могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Поэтому они могут испытывать головные боли, расстройства сна, раздраженность и другие симптомы.

Чтобы подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • здоровый образ жизни: занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге;
  • лекарственные средства и травяные чаи: если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистыми чаями, что поможет расслабиться и отдохнуть;
  • водный баланс: достаточное потребление воды может помочь уменьшить симптомы, такие как головная боль и раздражительность.

Однако если симптомы связаны с магнитными бурями сильно донимают, лучше не пренебрегать своим здоровьем и обратиться к врачу.

Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз