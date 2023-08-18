Магнитные бури 18 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 18 августа, значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была на низком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 18 августа
"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,63. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Сегодня магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Также 20 августа ожидается магнитная буря среднего уровня, которая оценивается в четыре балла.
Солнечная активность на 18 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 39.
Как подготовиться к магнитным бурям метеозависимым
Магнитные бури, вызванные изменениями в солнечной активности и магнитном поле Земли, могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Поэтому они могут испытывать головные боли, расстройства сна, раздраженность и другие симптомы.
Чтобы подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- здоровый образ жизни: занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге;
- лекарственные средства и травяные чаи: если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистыми чаями, что поможет расслабиться и отдохнуть;
- водный баланс: достаточное потребление воды может помочь уменьшить симптомы, такие как головная боль и раздражительность.
Однако если симптомы связаны с магнитными бурями сильно донимают, лучше не пренебрегать своим здоровьем и обратиться к врачу.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.