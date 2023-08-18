Магнитные бури 18 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Сегодня, 18 августа, значительных магнитных бурь не предусматривается. За сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 18 августа

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,63. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Сегодня магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Также 20 августа ожидается магнитная буря среднего уровня, которая оценивается в четыре балла.

Солнечная активность на 18 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 39.

Прогноз магнитных бурь 18-20 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как подготовиться к магнитным бурям метеозависимым

Магнитные бури, вызванные изменениями в солнечной активности и магнитном поле Земли, могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Поэтому они могут испытывать головные боли, расстройства сна, раздраженность и другие симптомы.

Чтобы подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:

здоровый образ жизни : занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге;

: занятия спортом, сбалансированная диета и регулярный сон могут облегчить влияние магнитных бурь на ваш организм. Полезными также будут занятия по медитации или йоге; лекарственные средства и травяные чаи : если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистыми чаями, что поможет расслабиться и отдохнуть;

: если во время магнитных бурь вы испытываете ухудшение самочувствия, то подготовьтесь к этому, запасаясь лекарственными средствами для облегчения головной боли или травянистыми чаями, что поможет расслабиться и отдохнуть; водный баланс: достаточное потребление воды может помочь уменьшить симптомы, такие как головная боль и раздражительность.

Однако если симптомы связаны с магнитными бурями сильно донимают, лучше не пренебрегать своим здоровьем и обратиться к врачу.

Женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.