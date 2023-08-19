Магнитные бури 19 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Сегодня, 19 августа, значительных магнитных бурь не ожидается. За сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 19 августа

"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,2. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Отмечается, что сегодня магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 19 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 50.

Прогноз магнитных бурь на 19-21 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Как подготовиться к магнитным бурям метеозависимым

Магнитные бури, вызванные изменениями в солнечной активности и магнитном поле Земли, могут влиять на состояние здоровья и самочувствие лиц, чувствительных к метеопроявлениям.

Так что если у вас ухудшается самочувствие, в частности, вы чувствуете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.

Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.

Помните о достаточном потреблении воды.

Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.

Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.

Мужчина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.