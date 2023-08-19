Магнитные бури 19 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 19 августа, значительных магнитных бурь не ожидается. За сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 19 августа
"За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,2. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении астросиноптиков.
Отмечается, что сегодня магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Солнечная активность на 19 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 50.
Как подготовиться к магнитным бурям метеозависимым
Магнитные бури, вызванные изменениями в солнечной активности и магнитном поле Земли, могут влиять на состояние здоровья и самочувствие лиц, чувствительных к метеопроявлениям.
Так что если у вас ухудшается самочувствие, в частности, вы чувствуете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
- Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
- Помните о достаточном потреблении воды.
- Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
- Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.