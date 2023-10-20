Магнитные бури в октябре 20.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 20 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С1,54.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 20 октября

По данным сайта Meteoprog, в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С1,54. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 20 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 20 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 24.

Магнитные бури 20 — 30 октября. Фото: Мeteoagent

На магнитные бури реагирует около 75% населения по всему миру. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:

головные боли и мигрень;

учащенное сердцебиение;

бессонница;

общее недомогание;

повышение или понижение давления.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.