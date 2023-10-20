Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 20 октября: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 20 октября: что ждет украинцев сегодня

20 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 20.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 20 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С1,54.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 20 октября

По данным сайта Meteoprog, в пятницу геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С1,54. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури на 20 октября
Магнитные бури 20 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 20 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 24.
Магнитные бури 20-30 октября
Магнитные бури 20 — 30 октября. Фото: Мeteoagent

На магнитные бури реагирует около 75% населения по всему миру. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:

  • головные боли и мигрень;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления.
Женщина страдает от головной боли
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме