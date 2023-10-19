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Магнітні бурі 19 жовтня: що чекає на українців сьогодні

19 жовтня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 19.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 19 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці стався один спалах класу В7,3 та один спалах класу С1,6. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 19 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня незначної бурі. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

"Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці стався один спалах класу В7,3 та один спалах класу С1,6. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідоменні.

Магнітні бурі на 19 жовтня

Сонячна активність на 19 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 22.
Магнітні бурі 19-29 жовтня
Магнітні бурі 19 — 29 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль, але мають додаткові симптоми:

  • темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення;
  • нудота та блювота;
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах;
  • шум у голові.
Жінка страждає на головний біль
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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