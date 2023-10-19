Магнитные бури в октябре 19.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 19 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 19 октября

По данным сайта Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного уровня до уровня незначительной бури. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 19 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 22.

Магнитные бури 19 — 29 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль, но имеют дополнительные симптомы:

тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение;

тошнота и рвота;

онемение лица и шеи;

звон в ушах;

шум в голове.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.