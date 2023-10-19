Магнитные бури в октябре 19.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 19 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 19 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 19 октября
По данным сайта Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного уровня до уровня незначительной бури. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
"В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 19 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 22.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль, но имеют дополнительные симптомы:
- тьма, "облака" в глазах;
- боль в одной или обеих висках;
- повышенная чувствительность к свету;
- сонливость и апатия;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- онемение лица и шеи;
- звон в ушах;
- шум в голове.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!