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Магнитные бури 19 октября: что ждет украинцев сегодня

19 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 19.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 19 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 19 октября

По данным сайта Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного уровня до уровня незначительной бури. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В7,3 и одна вспышка класса С1,6. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури на 19 октября

Солнечная активность на 19 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 22.
Магнитные бури 19-29 октября
Магнитные бури 19 — 29 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль, но имеют дополнительные симптомы:

  • тьма, "облака" в глазах;
  • боль в одной или обеих висках;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • сонливость и апатия;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • онемение лица и шеи;
  • звон в ушах;
  • шум в голове.
Женщина страдает головной болью
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать – в материале Новини.LIVE.

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