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Магнітні бурі 18 жовтня: що чекає на українців сьогодні

18 жовтня 2023 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 18.10.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 18 жовтня, сильних магнітних бур не прогнозується. За день сонячна активність була низькою. Також на Сонці зафіксували сім спалахів С-класу, найбільший із яких — С9,86.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 жовтня

Астросиноптики зазначають, що магнітне поле нашої планети сьогодні перебуватиме  від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 18 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 36.
Прогноз магнітних бур на 18-22 жовтня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 18-22 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Цікаво, що спалахи С-класу, на відміну від спалахів М та Х, свідчать про помірні енергетичні викиди й випромінювання, які породжують значно менші магнітні бурі. Та все ж вони також мають деякий вплив на земні комунікаційні системи та технології.

Як можна зменшити вплив магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. 

У період магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • біль у животі;
  • нудота і блювота;
  • головний біль;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань;
  • нервозність і дратівливість;
  • запаморочення.
Метеозалежна жінка страждає від головного болю
Метеозалежна жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Також, щоб уникнути впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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