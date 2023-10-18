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Магнитные бури 18 октября: что ждет украинцев сегодня

18 октября 2023 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 18.10.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 18 октября, сильные магнитные бури не прогнозируются. За день солнечная активность была низкой. Также на Солнце зафиксировали семь вспышек С-класса, самая большая из которых — С9,86.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 октября

Астросиноптики отмечают, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 18 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 36.
Прогноз магнитных бурь на 18-22 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 18-22 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Интересно, что вспышки С-класса, в отличие от вспышек М и Х, свидетельствуют об умеренных энергетических выбросах и излучениях, которые порождают значительно меньшие магнитные бури. И все же они также оказывают некоторое влияние на земные коммуникационные системы и технологии.

Как можно уменьшить влияние магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • боль в животе;
  • тошнота и рвота;
  • головная боль;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нервозность и раздражительность;
  • головокружение.
Метеозависимая женщина страдает от головной боли
Метеозависимая женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Также, чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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