Магнитные бури в октябре 18.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури 18 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 18 октября, сильные магнитные бури не прогнозируются. За день солнечная активность была низкой. Также на Солнце зафиксировали семь вспышек С-класса, самая большая из которых — С9,86.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 октября
Астросиноптики отмечают, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 18 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 36.
Интересно, что вспышки С-класса, в отличие от вспышек М и Х, свидетельствуют об умеренных энергетических выбросах и излучениях, которые порождают значительно меньшие магнитные бури. И все же они также оказывают некоторое влияние на земные коммуникационные системы и технологии.
Как можно уменьшить влияние магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- боль в животе;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- нервозность и раздражительность;
- головокружение.
Также, чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
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