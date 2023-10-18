Магнитные бури в октябре 18.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 18 октября, сильные магнитные бури не прогнозируются. За день солнечная активность была низкой. Также на Солнце зафиксировали семь вспышек С-класса, самая большая из которых — С9,86.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 октября

Астросиноптики отмечают, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 18 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 36.

Прогноз магнитных бурь на 18-22 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Интересно, что вспышки С-класса, в отличие от вспышек М и Х, свидетельствуют об умеренных энергетических выбросах и излучениях, которые порождают значительно меньшие магнитные бури. И все же они также оказывают некоторое влияние на земные коммуникационные системы и технологии.

Как можно уменьшить влияние магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

боль в животе;

тошнота и рвота;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

нервозность и раздражительность;

головокружение.

Метеозависимая женщина страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Также, чтобы избежать воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.