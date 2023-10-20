Магнітні бурі у жовтні 20.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 20 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С1,54.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність, мабуть, буде низькою.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С1,54. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 20 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 20 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 24.

Магнітні бурі 20 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

На магнітні бурі реагує близько 75% населення в усьому світі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:

головний біль і мігрень;

прискорене серцебиття;

безсоння;

загальне нездужання;

підвищення або зниження тиску.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.