Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 20 жовтня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 20 жовтня: що чекає на українців сьогодні

20 жовтня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 20.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 20 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С1,54.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 20 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня. Сонячна активність, мабуть, буде низькою.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С1,54. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі на 20 жовтня
Магнітні бурі 20 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 20 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 24.
Магнітні бурі 20-30 жовтня
Магнітні бурі 20 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

На магнітні бурі реагує близько 75% населення в усьому світі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:

  • головний біль і мігрень;
  • прискорене серцебиття;
  • безсоння;
  • загальне нездужання;
  • підвищення або зниження тиску.
Жінка страждає від головного болю
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі