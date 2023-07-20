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Магнитные бури 20 июля: что ждет украинцев сегодня

20 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 20 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 20 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 20 июля

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,15. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,15 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 20 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 63.
Магнитные бури за 20 — 24 июля. Фото: Мeteoagent

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

  • апатия,
  • тревога,
  • раздражительность,
  • неопределенность в принятии решений,
  • может увеличиться риск образования тромбов,
  • повыситься артериальное давление,
  • усилиться мигрень,
  • головная боль.

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

  • держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами:
  • запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
  • вести здоровый образ жизни;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • отдыхать должным образом;
  • использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
  • применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.

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