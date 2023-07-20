Магнитные бури 20 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 20 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 20 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 20 июля
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышки класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.
"За последние сутки на Солнце произошло одиннадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,15. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,15 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 20 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 63.
Как влияет магнитная буря на организм человека
Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:
- апатия,
- тревога,
- раздражительность,
- неопределенность в принятии решений,
- может увеличиться риск образования тромбов,
- повыситься артериальное давление,
- усилиться мигрень,
- головная боль.
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами:
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.