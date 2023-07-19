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Магнітні бурі 19 липня: що чекає на українців сьогодні

19 липня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 19 липня: симптоми та наслідки
Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 19 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 19 липня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,72. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,72 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Сонячна активність на 19 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • Кількість сонячних плям — 60.

  

Магнітні бурі за 19 — 22 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Рекомендації лікарів:

  • їсти більше свіжих овочів та фруктів;
  • додати в раціон трав'яні чаї;
  • зменшити кількість вживання кофеїну;
  • займатися фізичною активністю;
  • більше відпочивати та уникати стресу;
  • не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);
  • частіше гуляти на свіжому повітрі;
  • спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції. 

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.

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