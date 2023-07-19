Магнітні бурі 19 липня: симптоми та наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 19 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 19 липня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М5,72. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,72 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 19 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 60.

Магнітні бурі за 19 — 22 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Рекомендації лікарів:

їсти більше свіжих овочів та фруктів;

додати в раціон трав'яні чаї;

зменшити кількість вживання кофеїну;

займатися фізичною активністю;

більше відпочивати та уникати стресу;

не нехтувати повноцінним сном (лягати не пізніше 23:00);

частіше гуляти на свіжому повітрі;

спілкуватися з людьми та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.