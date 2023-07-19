Магнитные бури 19 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 19 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 19 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 19 июля
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С и четыре вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М5,72. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,72 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 19 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 60.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Рекомендации врачей:
- есть больше свежих овощей и фруктов;
- добавить в рацион травяные чаи;
- уменьшить количество употребления кофеина;
- заниматься физической активностью;
- больше отдыхать и избегать стресса;
- не пренебрегать полноценным сном (ложиться не позднее 23:00);
- почаще гулять на свежем воздухе;
- общаться с людьми и получать положительные эмоции.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут испытывать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Далее небольшая магнитная буря прогнозируется 26 июля.