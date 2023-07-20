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Магнітні бурі 20 липня: що чекає на українців сьогодні

20 липня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 20 липня: симптоми та наслідки
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 20 липня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 20 липня

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалаху класу M та невеликою ймовірністю спалаху класу X.

"За останню добу на Сонці відбулися одинадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,15. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,15 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 20 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • Кількість сонячних плям — 63.
Магнітні бурі за 20 — 24 липня. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

  • апатія,
  • тривога,
  • дратівливість,
  • невизначеність у прийнятті рішень,
  • може збільшитись ризик утворення тромбів,
  • підвищитись артеріальний тиск,
  • посилитися мігрень,
  • головний біль.

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

  • тримати при собі аптечку з необхідними ліками:  
  • запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
  • вести здоровий спосіб життя;
  • правильно харчуватися;
  • регулярно займатися фізичними вправами; 
  • відпочивати належним чином; 
  • використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
  • застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Далі невелика магнітна буря прогнозується 26 липня.

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