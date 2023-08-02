Магнитные бури сегодня, 2 августа: как бороться с последствиями

Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Сегодня, 2 августа, магнитосфера нашей планеты будет находиться в бурном состоянии, однако магнитных бурь не предполагается. За день солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 2 августа

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и пять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,66. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,66 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 2 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 83.

Магнитные бури 1 — 3 августа. Фото: Meteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

У женщины кружится голова. Фото: freepik.com

Напомним, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.