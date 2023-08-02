Магнитные бури сегодня, 2 августа: как бороться с последствиями

Магнитные бури 2 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 2 августа, магнитосфера нашей планеты будет находиться в бурном состоянии, однако магнитных бурь не предполагается. За день солнечная активность была умеренного уровня.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 2 августа
"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и пять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,66. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,66 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Погода на Солнце на 2 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 83.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.
Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Напомним, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.
Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.