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Магнитные бури 2 августа: что ждет украинцев сегодня

2 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 2 августа: как бороться с последствиями
Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 2 августа, магнитосфера нашей планеты будет находиться в бурном состоянии, однако магнитных бурь не предполагается. За день солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 2 августа

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и пять вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,66. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,66 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 2 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 83.
Магнитные бури 1 — 3 августа. Фото: Meteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
У женщины кружится голова. Фото: freepik.com

Напомним, что третий месяц лета 2023 снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

Также мы сообщали, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

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