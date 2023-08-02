Магнітні бурі сьогодні, 2 серпня: як боротися з наслідками

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сьогодні, 2 серпня, магнітосфера нашої планети перебуватиме у бурхливому стані, проте магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 2 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М3,66. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,66 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 2 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 83.

Магнітні бурі 1 — 3 серпня. Фото: Meteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, вагітних жінок, а також на людей поважного віку.

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

У жінки паморочиться в голові. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

Також ми повідомляли, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.