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Магнітні бурі 2 серпня: що чекає на українців сьогодні

2 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 2 серпня: як боротися з наслідками
Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 2 серпня, магнітосфера нашої планети перебуватиме у бурхливому стані, проте магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні. 

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Магнітні бурі 2 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М3,66. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,66 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 2 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 83.
Магнітні бурі 1 — 3 серпня. Фото: Meteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, вагітних жінок, а також на людей поважного віку.

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
У жінки паморочиться в голові. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

Також ми повідомляли, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

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