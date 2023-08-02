Магнітні бурі сьогодні, 2 серпня: як боротися з наслідками

Магнітні бурі 2 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 2 серпня, магнітосфера нашої планети перебуватиме у бурхливому стані, проте магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 2 серпня
"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М, максимальним з яких був спалах класу М3,66. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,66 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.
Погода на Сонці на 2 серпня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 83.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, вагітних жінок, а також на людей поважного віку.
Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
- прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Нагадаємо, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.
Також ми повідомляли, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.