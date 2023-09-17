Магнитные бури в сентябре 17.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 17 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 17 сентября, значительных магнитных бурь ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 17 сентября
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,43 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 17 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 30.
У метеозависимых людей может учащаться АД, в результате чего мозг получает меньше кислорода, что вызывает головную боль, слабость, апатию и другие неприятные ощущения.
Часто начинают болеть кости и суставы, особенно там, где переломы, рубцы или другие повреждения кожи.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:
- тошнота и рвота;
- повышенная чувствительность к свету;
- сонливость и апатия;
- головокружение,
- онемение лица и шеи;
- звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
- боль в одной или обеих висках.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.
Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.