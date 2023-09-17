Магнитные бури в сентябре 17.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 сентября, значительных магнитных бурь ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,43 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 17 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 30.

Прогноз магнитных бурь на 17 — 23 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

У метеозависимых людей может учащаться АД, в результате чего мозг получает меньше кислорода, что вызывает головную боль, слабость, апатию и другие неприятные ощущения.

Часто начинают болеть кости и суставы, особенно там, где переломы, рубцы или другие повреждения кожи.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.