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Магнитные бури 17 сентября: что ждет украинцев сегодня

17 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 17.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 17 сентября, значительных магнитных бурь ждать не стоит. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 17 сентября

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М3,43. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,43 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 17-23 сентября

Солнечная активность на 17 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 30.
Магнитные бури 17-23 сентября
Прогноз магнитных бурь на 17 — 23 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

У метеозависимых людей может учащаться АД, в результате чего мозг получает меньше кислорода, что вызывает головную боль, слабость, апатию и другие неприятные ощущения.

Часто начинают болеть кости и суставы, особенно там, где переломы, рубцы или другие повреждения кожи.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

  • тошнота и рвота;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • сонливость и апатия;
  • головокружение,
  • онемение лица и шеи;
  • звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
  • боль в одной или обеих висках.
Женщина страдает головной болью.
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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