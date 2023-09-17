Магнітні бурі у вересні 17.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 вересня, значних магнітних бур очікувати не варто. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 17 вересня

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М3,43. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,43 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 17 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 30.

Прогноз магнітних бур на 17 — 23 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

У метеозалежних людей може частішати змінюватися артеріальний тиск, в результаті чого мозок отримує менше кисню, що викликає головний біль, слабкість, апатію та інші неприємні відчуття.

Часто починають боліти кістки і суглоби, особливо там, де є переломи, рубці або інші пошкодження шкіри.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення,

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.