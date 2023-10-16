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Магнитные бури 16 октября: что ждет украинцев сегодня

16 октября 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 16.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 16 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,46.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 16 октября

По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,46. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 16 октября

Солнечная активность на 15 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 26.
Магнитные бури 16-23 октября
Прогноз магнитных бурь на 16 — 24 октября 2023 года. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Женщина страдает от головной боли
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что шоколад улучшает настроение человека. Дело в том, что он имеет в своем составе тирозин, стимулирующий выработку допамина, то есть вещества, которое активирует центры удовольствия в голове и улучшает настроение.

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