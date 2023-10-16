Магнитные бури в октябре 16.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 16 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 16 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,46.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 16 октября
По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
"За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,46. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 15 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 26.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
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