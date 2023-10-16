Магнітні бурі у жовтні 16.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 15 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 26.

Прогноз магнітних бур на 16 — 24 жовтня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що шоколад покращує настрій людини. Справа в тому, що він має у своєму складі тирозин, який стимулює вироблення допаміну, тобто, речовини, яка активує центри задоволення в голові та покращує настрій.