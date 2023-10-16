Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 16 жовтня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 16 жовтня: що чекає на українців сьогодні

16 жовтня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 16.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 16 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 16 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

 "За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 16 жовтня

Сонячна активність на 15 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 26.
Магнітні бурі 16-23 жовтня
Прогноз магнітних бур на 16 — 24 жовтня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає від головного болю
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що шоколад покращує настрій людини. Справа в тому, що він має у своєму складі тирозин, який стимулює вироблення допаміну, тобто, речовини, яка активує центри задоволення в голові та покращує настрій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз