Магнітні бурі у жовтні 16.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 16 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 16 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 16 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,46. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 15 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 26.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.
Також ми писали, що шоколад покращує настрій людини. Справа в тому, що він має у своєму складі тирозин, який стимулює вироблення допаміну, тобто, речовини, яка активує центри задоволення в голові та покращує настрій.
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